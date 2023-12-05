بريطانيا: ندرس إرسال سفينة حربية لدعم جهود الإغاثة بالشرق الأوسط

لندن (وكالات)

أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أمس، أن بلاده تدرس إرسال سفينة الدعم العسكري «ليم باي» لتوفير مساعدات إنسانية وطبية في الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات لأعضاء مجلس العموم: «أدرس إمكانية دعم السفينة الحربية ليم باي لتوفير المساعدات الطبية والإنسانية». وفي وقت سابق أمس، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن طفلاً واحداً يُقتل ​​كل 10 دقائق بمعدل وسطي في قطاع غزة. وأضاف بيبركورن في مؤتمر صحفي: «أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية، نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة». وأوضح أن ما يقرب من 16 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الفائت، وأن أكثر من 60 % منهم نساء وأطفال.