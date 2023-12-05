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بريطانيا: ندرس إرسال سفينة حربية لدعم جهود الإغاثة بالشرق الأوسط

جرانت شابس
6 ديسمبر 2023 01:21

لندن (وكالات)

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أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أمس، أن بلاده تدرس إرسال سفينة الدعم العسكري «ليم باي» لتوفير مساعدات إنسانية وطبية في الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريحات لأعضاء مجلس العموم: «أدرس إمكانية دعم السفينة الحربية ليم باي لتوفير المساعدات الطبية والإنسانية». وفي وقت سابق أمس، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن طفلاً واحداً يُقتل ​​كل 10 دقائق بمعدل وسطي في قطاع غزة. وأضاف بيبركورن في مؤتمر صحفي: «أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية، نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة». وأوضح أن ما يقرب من 16 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الفائت، وأن أكثر من 60 % منهم نساء وأطفال.

بريطانيا
الشرق الأوسط
وزير الدفاع البريطاني
جرانت شابس
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