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استمرار دخول المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح

شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عند معبر رفح (أ ف ب)
6 ديسمبر 2023 01:21

رفح (الاتحاد)

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تواصل دخول المساعدات الإنسانية والوقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالإضافة إلى عبور المئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية والمصريين، وكذلك الجرحى ومرافقيهم، بحسب المتحدث باسم معبر رفح من الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر.
وفي سياق متصل، أعلنت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور أمس، عن مساعدات جديدة لقطاع غزة، وذلك خلال زيارة إلى مصر.
وتوجهت باور إلى بلدة العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة قبالة معبر رفح.
وأعلنت باور عن مساعدات أميركية جديدة بقيمة 21 مليون دولار تتضمن لوازم للنظافة وللخيم ومواد غذائية لأهالي غز.
وقالت وكالة «يو إس إيد» إن المساعدات تضاف إلى 100 مليون دولار أعلن عنها الرئيس جو بايدن في 18 أكتوبر.
وتزامنت زيارة باور مع تسليم الجيش الأميركي 16.3 طنّ مكعب من مساعدات سبق الإعلان عنها تتضمن إمدادات طبية وملابس شتوية ومواد غذائية جاهزة للاستخدام.
وقالت الوكالة في بيان إن «الولايات المتحدة تواصل العمل على مدار الساعة للتغلب على العقبات الدبلوماسية والعملياتية التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم حلول لتحديات المساعدة الإنسانية الناشئة وتوسيع نطاق هذه الاستجابة بشكل كبير إلى حيث يجب أن تكون».

معبر رفح
غزة
معبر رفح الحدودي
مصر
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قطاع غزة
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