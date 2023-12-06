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اليمن يطالب بضغط أممي على «الحوثيين» لدفعهم إلى السلام

جانب من لقاء العليمي وجروندبرج (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:10

عدن (الاتحاد)

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طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، بممارسة ضغوط أممية على الحوثيين، لدفعهم إلى تحقيق السلام.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استقبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، في العاصمة السعودية الرياض.
وأحاط جروندبرج، العليمي على اتصالاته الأخيرة المنسقة مع السعودية، وسلطنة عمان، والمجتمع الدولي لاستئناف عملية يمنية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدات الوساطة السعودية من أجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقاً لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية.
وشدد على دعمه لجهود الأمم المتحدة، وولاية ومهام مبعوثها الخاص ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

اليمن
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
جماعة الحوثي
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