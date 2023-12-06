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العراق.. هجوم بطائرة «مسيرة» على قاعدة تضم قوات أميركية

بقايا حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها في قاعدة عين الأسد (أرشيفية)
7 ديسمبر 2023 01:10

هدى جاسم (بغداد)

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ضبط 16 إرهابياً في العراق

تعرّضت قاعدة عسكرية تضمّ قوات أميركية وقوات في التحالف الدولي في غرب العراق لهجوم بطائرة «مسيّرة» صباح أمس، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي، من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات وأضرار.
وقال مسؤول عسكري أميركي، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، إنه «صباح الأربعاء تمّ إطلاق طائرة مسيّرة ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في قاعدة عين الأسد في العراق».
وأضاف المسؤول أنه لم تسجل إصابات أو أضرار.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية وقيادة عمليات بغداد أمس، اعتقال 10 متهمين بقضايا إرهابية في بغداد ونينوى.
وقال الناطق باسم خلية الإعلام الأمني في بيان: إن «مديرية أفواج الطوارئ ضمن قيادة شرطة محافظة نينوى ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري ألقت القبض على 9 متهمين صادر بحقهم أوامر قبض وفق المادة 14 إرهاب».
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على متهم بالإرهاب ضمن مناطق شرقي بغداد.

العراق
طائرة مسيرة
القوات الأميركية في العراق
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