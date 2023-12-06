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الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو لدعم التعليم في أفغانستان

أطفال أفغان يعودون إلى بلادهم من باكستان (أ ف ب)
7 ديسمبر 2023 01:10

كابول (وكالات)

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ذكر الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه تعهد بتقديم 25 مليون يورو لدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في تحسين ظروف التعليم لـ200 ألف طالب وطالبة، يلتحقون بالمدارس الحكومية الابتدائية في أفغانستان. 
وتواجه تلك المدارس تحديات واسعة، بما في ذلك نقص المعلمين المؤهلين وعدم كفاية مرافق مياه وصرف صحي ومحدودية موارد التدريس والتعليم، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.
وأضاف البيان أن «مساهمة الاتحاد الأوروبي ستمكن اليونيسيف من تحسين جودة البنية التحتية المدرسية الحالية، لتصل إلى 385 مدرسة حكومية ابتدائية، على سبيل المثال، من خلال ترميم الفصول الدراسية وتقديم مرافق صرف صحي للجنسين».
بالإضافة إلى ذلك، سيخصص المشروع موارد لتوفير التدريب أثناء الخدمة للمدرسين، لاسيما التركيز على تحسين جودة التعليم، لاسيما في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي. 
وتهدف المبادرة إلى تزويد المعلمين بالمهارات والأدوات الضرورية لتقديم تعليم فعلي ومن ثم المساهمة في تحسين شامل للتجربة التعليمية للمتعلمين الصغار في أفغانستان.

الاتحاد الأوروبي
أفغانستان
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
اليونيسيف
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