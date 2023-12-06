الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اعتقال 12 إرهابياً في الجزائر

أرشيفية
7 ديسمبر 2023 01:09

الجزائر (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ضبط 10 إرهابيين في تونس
«السامبا» يتراجع في تصنيف «الفيفا»

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أمس، اعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة في الفترة الممتدة من 29 نوفمبر الماضي حتى أمس الأول.
وأظهرت حصيلة نشرتها وزارة الدفاع اعتقال 70 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 1332 كيلوجراماً من المخدرات وضبط 348758 قرصاً مخدراً. 
كما جرى ضبط 178 مهرباً جنوبي البلاد، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتحفظ على 16 مركبة، و118 مولداً كهربائياً، و76 مطرقة ضغط. وأشارت الحصيلة إلى توقيف 30 شخصاً آخر، وضبط 19 بندقية صيد، و48227 لتراً من الوقود، و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، و2000 كيلوجرام من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

الجزائر
الجيش الجزائري
وزارة الدفاع الجزائرية
الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية
اليوم 22:21
مراهقة تتصفح الإنترنت على هاتفها الجوال
الترفيه
تحذير من تأثير الأجهزة الذكية على صحة المراهقين
اليوم 22:15
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©