ليبيا.. ترحيل 1032 مهاجراً غير شرعي إلى بلادهم خلال نوفمبر

حسن الورفلي (بنغازي)

بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين إلى دولهم من ليبيا خلال شهر نوفمبر الماضي 1032 مهاجراً من مختلف الجنسيات، وفق إحصائية حديثة صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والأسبوع الماضي، أوصى وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس، بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والترويج لإطار قانوني يضمن توفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، مؤكدين الالتزام بخطة العمل العشرية ومكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر.

وفي السياق، أعلنت الحكومة النيجيرية ترحيل 145 مهاجراً غير نظامي كانوا عالقين داخل ليبيا، وذلك في إطارة مبادرة العودة الطوعية الإنسانية لمنظمة الهجرة الدولية. وصرح القائم بأعمال البعثة النيجيرية في ليبيا كبيرو موسى، في بيان، بأن الحكومة النيجيرية بمساعدة من منظمة الهجرة الدولية نجحت في ترحيل المهاجرين العالقين الذين أعربوا عن الرغبة في العودة إلى نيجيريا.

وقدرت منظمة الهجرة الدولية في تقرير أخير لها أعداد المهاجرين غير النظاميين المسجلين لديها في ليبيا بـ704 آلاف مهاجر، وذلك خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين، موزعين على 100 بلدية ليبية، 79% منهم من الرجال، و11% من السيدات، و10% من الأطفال، بينهم 4% من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.