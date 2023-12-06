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مصر تجدد رفضها لكل صور التهجير القسري للفلسطينيين

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف العنيف على غزة (رويترز)
7 ديسمبر 2023 01:09

القاهرة (الاتحاد)

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قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن الوزير سامح شكري شدد خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة على أولوية الدفع بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة. 
وذكر أبو زيد، في بيان، أن شكري جدد أيضاً التأكيد على موقف بلاده الرافض لكل صور التهجير القسري أو إعادة التوطين للاجئين والنازحين الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما أعرب عن تطلع مصر للالتزام بما صدر عن الإدارة الأميركية من معارضة لتلك الأفكار. وذكر المتحدث أن شكري استهل زيارته بعقد لقاءات مع قيادات مجلس الشيوخ الأميركي. 
وفي سياق آخر، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس، من وصول إمدادات الوقود والأدوية إلى «مستويات منخفضة بشكل خطير»، بمستشفى الأقصى بمدينة غزة، داعية إلى إنهاء الحصار على المنطقة الساحلية. 
وفي منشور على منصة «إكس»، قالت المنظمة «يحتاج مئات المرضى إلى رعاية طارئة، بسبب القصف المستمر، لكن الإمدادات لا تصل إلى المستشفى بسبب إغلاق الطرق».

مصر
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قطاع غزة
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