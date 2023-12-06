الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن يحض الكونغرس على إقرار مساعدات إضافية لأوكرانيا

بايدن يحض الكونغرس على إقرار مساعدات إضافية لأوكرانيا
7 ديسمبر 2023 00:55

حض الرئيس الأميركي جو بايدن أعضاء الكونغرس المنقسمين الأربعاء على سرعة الإفراج عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، .
وأعرب بايدن عن استعداده لإجراء "تسويات كبرى" مع الجمهوريين الذين يعرقلون الإفراج عن 60 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا بهدف المقايضة على تمرير إجراءات مشددة ضد المهاجرين عند الحدود مع المكسيك.
وقال بايدن في كلمة في البيت الأبيض "هذا لا يمكن أن ينتظر".

وجاء كلام بايدن في أعقاب قمة عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء دول مجموعة السبع لمناقشة تعزيز المساعدات الغربية لكييف..
وألغى زيلينسكي بشكل غير متوقع كلمة له عبر الفيديو أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء كان من المقرر أن يدعو فيها لمواصلة تمويل قواته.

وحذر البيت الأبيض من أن الأموال المخصصة لمزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.

أخبار ذات صلة
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
زيلينسكي يخاطب الكونغرس الأميركي لطلب مساعدات إضافية
المصدر: آ ف ب
جو بايدن
أوكرانيا
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية
اليوم 22:21
مراهقة تتصفح الإنترنت على هاتفها الجوال
الترفيه
تحذير من تأثير الأجهزة الذكية على صحة المراهقين
اليوم 22:15
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©