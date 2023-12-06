بايدن يحض الكونغرس على إقرار مساعدات إضافية لأوكرانيا

حض الرئيس الأميركي جو بايدن أعضاء الكونغرس المنقسمين الأربعاء على سرعة الإفراج عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، .

وأعرب بايدن عن استعداده لإجراء "تسويات كبرى" مع الجمهوريين الذين يعرقلون الإفراج عن 60 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا بهدف المقايضة على تمرير إجراءات مشددة ضد المهاجرين عند الحدود مع المكسيك.

وقال بايدن في كلمة في البيت الأبيض "هذا لا يمكن أن ينتظر".



وجاء كلام بايدن في أعقاب قمة عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء دول مجموعة السبع لمناقشة تعزيز المساعدات الغربية لكييف..

وألغى زيلينسكي بشكل غير متوقع كلمة له عبر الفيديو أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء كان من المقرر أن يدعو فيها لمواصلة تمويل قواته.



وحذر البيت الأبيض من أن الأموال المخصصة لمزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.



