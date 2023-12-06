قرقاش: العدالة للفلسطينيين تتطلب إيجاد مسار سياسي لحل الدولتين

شعبان بلال، وكالات (أبوظبي، القاهرة)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المخاوف الإنسانية والعدالة للفلسطينيين والاستقرار الإقليمي، تتطلب إنهاء الحرب، وإيجاد مسار سياسي لحل الدولتين الحقيقي، مشيراً إلى أن غزة كانت محور القمة الخليجية التي عقدت أمس الأول، في الدوحة، مما يؤكد التزام دول الخليج الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «كانت غزة محور قمة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، مما يؤكد التزام دول الخليج الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، إن المخاوف الإنسانية والعدالة للفلسطينيين والاستقرار الإقليمي تتطلب إنهاء الحرب وإيجاد مسار سياسي لحل الدولتين الحقيقي».

سياسياً، قال وزير خارجية الصين وانغ يي، أمس، إن وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب هما على رأس الأولويات في غزة.

وقال وانغ، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إن «وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب هما على رأس الأولويات في غزة»، مشيراً إلى أنه «يتعين على الدول الكبرى على وجه الخصوص السعي من أجل تهدئة التوترات لمنع كوارث إنسانية كبيرة». وشدد على أن أي حل للأزمة الحالية في غزة لا يمكن أن يحيد عن حل الدولتين، موضحاً أن بكين ترى أن جوهر الحل هو احترام حق فلسطين في إقامة دولة وتقرير المصير».

من جانبه، قال متحدث الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في تصريحات صحفية، إن بلينكن ناقش مع نظيره الصيني وانغ، رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط والجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن في المنطقة.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد بلينكن ضرورة عمل جميع الأطراف لمنع توسع الصراع في غزة.​​​​​​​

إلى ذلك، قالت الحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الهاتف، أمس، بأنه «من المهم تقليل الخسائر في صفوف المدنيين خلال الحرب». وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليابانية أن «كيشيدا قال إنه ينبغي تجنب الزيادة المستمرة في عدد الضحايا المدنيين، وإن من المهم تهدئة الوضع بسرعة، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى، ومراعاة القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».

بدوره، ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان، أنه عبّر عن خيبة أمله إزاء انهيار الهدنة في قطاع غزة، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت: «تحدث رئيس الوزراء مع نظيره نتنياهو، وعبّر عن خيبة أمله إزاء انهيار الهدنة في غزة والتي سمحت بإطلاق سراح محتجزين في غزة».

وأضاف البيان أن «سوناك ونتنياهو ناقشا الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين على نحو آمن، والسماح لأي بريطاني متبقٍ في غزة بالمغادرة».