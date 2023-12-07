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الصين تصدر إنذاراً ضد كوارث محتملة متعلقة بالطقس خلال ديسمبر

الصين تصدر إنذاراً ضد كوارث محتملة متعلقة بالطقس خلال ديسمبر
7 ديسمبر 2023 09:43

 أصدرت السلطات الصينية إنذاراً ضد كوارث محتملة متعلقة بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار وثلوج في مناطق شرقي ووسط الصين خلال ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه من المتوقع أن تضرب ثلاث موجات باردة الصين خلال الشهر الجاري، وذلك حسب تحليل مشترك أصدرته هيئات حكومية بما فيها وزارة إدارة الطوارئ الصينية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية.

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كما توقعت الهيئات المذكورة مخاطر مرتفعة لاندلاع حرائق غابات في أجزاء من جنوبي وجنوب غربي الصين، لافتة إلى أن الصين قد تواجه موجات أشد تدميراً من المعتاد خلال الشهر الجاري.

المصدر: وام
بكين
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