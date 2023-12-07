روسيا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

نددت روسيا، اليوم الخميس، موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في مارس 2024.

وينصّ القرار، الذي تبنّاه بالإجماع أعضاء مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان، على «تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024».

وأعلنت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس أن «هذا القرار يمثل بداية الحملة الرئاسية». وأوضحت أن الانتخابات «ستكون بمثابة الذروة لعملية إعادة توحيد» مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي أعلنت روسيا في سبتمبر 2022 ضمّها.

وقالت ماتفيينكو: «رغم الظروف الخارجية الصعبة ومحاولات إضعاف روسيا، نبقى أوفياء لقيمنا الدستورية الرئيسية ونضمن كل الحقوق والحريات».

وأكدت أن «مواطنينا ومجتمعنا متّحدون أكثر من أي وقت مضى ومهمة الدولة تقضي بأن تكون بمستوى هذه الثقة وأن تمنع أدنى استفزاز».

ولم يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه رسمياً بعد.

وكان الرئيس الروسي أكد في سبتمبر الماضي إرجاء قراره بهذا الشأن حتى «نهاية السنة».