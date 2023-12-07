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زلزال شديد في المحيط الهادئ وتحذير من أمواج مد

خريطة تظهر موقع فاتواتو
7 ديسمبر 2023 19:33

ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ عند الساعة 12,56 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس، على ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، مطلقا تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي).
كان المركز قد أفاد، في وقت سابق، بأن قوة الزلزال بلغت 7,3 درجات وسُجّل على عمق 35 كيلومترا، قبل أن يراجع تقريره.
وضرب الزلزال على بعد نحو 123 كيلومترا جنوب بلدة «إيسانجيل» و338 كلم عن العاصمة «بورت فيلا»، وفق المركز الأميركي.
وقال مركز التحذير من تسونامي في منطقة الهادئ إن «أمواجا خطيرة ناجمة عن هذا الزلزال يمكن أن تتشكل ضمن مساحة 300 كلم عن مركز الزلزال على طول سواحل فانواتو وكاليدونيا الجديدة».
ونبهت إدارة الأرصاد الجوية والمخاطر الجيولوجية في فانواتو السكان في مقاطعة «تافيا» بأقصى الجنوب إلى ضرورة اتخاذ «إجراءات احترازية» مثل الانتقال من الساحل إلى مناطق مرتفعة.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وكثيرا ما تقع زلازل في فانواتو، الأرخبيل المنخفض الذي يعد 320 ألف نسمة ويقع في منطقة حزام النار الزلزالي.
وحزام النار قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.
في نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات شمال فانواتو ونبهت السلطات إلى أن أجهزة مراقبة المحيطات رصدت «موجات تسونامي صغيرة».
تُصنف فانواتو بين الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل وأضرار العواصف والفيضانات وأمواج التسونامي، وفقا لتقرير المخاطر العالمية السنوي.

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المصدر: وكالات
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