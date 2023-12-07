تلميذة تطلق النار على رفاقها في الصف ثم تنتحر

أطلقت مراهقة في روسيا النار على رفاقها في مدرسة في مدينة بريانسك قرب الحدود مع أوكرانيا، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل تلميذة وإصابة خمسة آخرين وفق ما أعلن المحققون.

وقال المحققون: أحضرت فتاة، تبلغ 14 عاما، بندقية متعددة الذخيرة إلى المدرسة واستخدمتها لإطلاق النار على رفاقها في الصف. ونتيجة لذلك قُتلت تلميذة وأصيب خمسة تلاميذ قبل أن تنتحر مطلقة النار.

وأوضحت الشرطة أنه يجري البحث في دوافع وظروف المأساة.

وكتب ألكسندر بوغوماز حاكم المنطقة، على تطبيق تلغرام: وقعت مأساة مروعة اليوم في المدرسة رقم 5 في بريانسك. أحضرت تلميذة سلاحا ناريا معها إلى المدرسة.

وأشار إلى أن جميع المصابين هم أطفال نقلوا إلى المستشفى.

في سبتمبر 2022، أدى إطلاق نار في إيجيفسك في وسط روسيا إلى مقتل 18 شخصا.

وفي العام 2021، قتل مهاجم، يبلغ 21 عاما، تسعة أشخاص في مدرسة في قازان في تتارستان.