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الرئيس الأذربيجاني يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
7 ديسمبر 2023 20:33

دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أمس الخميس، إلى انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير المقبل.وأمر مرسوم، نشرته الرئاسة، المسؤولين بإجراء "انتخابات مبكرة" في السابع من فبراير 2024. كانت الانتخابات مقررة سابقاً في 2025.
وذكرت مؤسسة استطلاع مؤخراً بأن 75 في المئة من السكان يؤيّدون طريقة تعامل علييف مع إقليم ناغورني قره باغ.
وقال المحلل السياسي المستقل فرهاد ماميدوف "لطالما كانت معدلات التأييد لعلييف مرتفعة وارتفعت أكثر بعد الانتصارات في قره باغ في سبتمبر.. إنه في ذروة شعبيته".
وأدى النزاع على إقليم ناغورني قره باغ إلى اندلاع حربين بين أذربيجان وأرمينيا في 2020 وفي التسعينيات أسفرتا عن سقوط عشرات آلاف القتلى من الجانبين.
يحكم علييف (61 عاماً) أذربيجان منذ عام 2003.
أعيد انتخاب علييف آخر مرة، بنسبة أصوات بلغت 86 في المئة، في اقتراع مبكر نظّم في أبريل 2018.

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المصدر: وكالات
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انتخابات رئاسية مبكرة
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