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الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان لاتفاق بشأن التجارة

الرئيس الصيني يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
7 ديسمبر 2023 20:36

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية تحقيق التوازن التجاري بين الطرفين.وقالت فون دير لايين، في مؤتمر صحفي في العاصمة بكين بعد قمة أوروبية-صينية «أنا سعيدة لأننا اتفقنا مع الرئيس شي جين بينغ على وجوب أن تكون التجارة متوازنة بيننا».
تضاعف العجز التجاري بين الطرفين في العامين الماضيين لصالح الصين لنحو 400 مليار يورو (431 مليار دولار أميركي). 
وأضافت فون دير لاين أن هذا الوضع تسبب في إثارة القلق لكثير من الأوروبيين. 
وقالت رئيسة المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن «أسباب هذا العجز هي قلة وصول الشركات الأوروبية للسوق الصيني والمعاملة التفضيلية للشركات الصينية من خلال الدعم». 
وتابعت «نحن نحب المنافسة. إنها تجعلنا أفضل وتقلل الأسعار وتفيد المستهلكين، ولكن المنافسة يجب أن تكون عادلة». 
وأضافت أنها تريد رؤية نتائج ملموسة من الصين «وهذا بالطبع سوف يحدد مستقبل علاقتنا».

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المصدر: وكالات
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