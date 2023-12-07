الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
7 ديسمبر 2023 21:18

أعلنت كييف، اليوم الخميس، أنها وقّعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة للمساعدة في نقل إنتاج الأسلحة إلى أوكرانيا.
منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022، تعتمد أوكرانيا على الأسلحة والذخيرة الغربية.
لكن بعد نحو عامين من الأزمة، بدأت تظهر علامات على تزايد القلق في أوروبا والولايات المتحدة من تقديم مزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.
وجاء في بيان، نشرته الرئاسة الأوكرانية "تضع المذكرة توطين صناعة الدفاع في أوكرانيا كأحد الأولويات الرئيسة".
وأضاف البيان "ستسهّل الوثيقة بناء منشآت للإنتاج في بلدنا لتزويد القوات المسلحة بالأسلحة اللازمة خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي وإنتاج الذخائر الحيوية والإصلاح والاستدامة".
وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن هذه الخطط وضعت خلال مؤتمر لصناعة الدفاع شارك فيه مصنعون أوكرانيون وأميركيون عُقد في واشنطن هذا الأسبوع.
وتابعت الرئاسة "حضر الحدث نحو 350 مصنّعاً أميركيًا وأوكرانياً وأوروبياً ومسؤولون حكوميون".
وأعلن العديد من كبار مصنعي الأسلحة الغربيين عن خطط للعمل مع شركات أوكرانية داخل البلد.

أخبار ذات صلة
باحثون يرصدون تراجع المساعدات العسكرية لأوكرانيا
بايدن يحض الكونغرس على إقرار مساعدات إضافية لأوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
الولايات المتحدة
الصناعات العسكرية
آخر الأخبار
مركز أبوظبي للصحة العامة يُنظم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال
علوم الدار
مركز أبوظبي للصحة العامة يُنظم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال
اليوم 15:41
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
علوم الدار
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
اليوم 15:38
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
الرياضة
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
اليوم 15:30
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
الرياضة
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
اليوم 15:19
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
الرياضة
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©