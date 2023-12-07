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أرمينيا وأذربيجان تصدران بياناً حول علاقاتهما الثنائية

آثار معارمك وقصف في إقليم ناغورني قره باغ
7 ديسمبر 2023 22:35

وقعت  أرمينيا وأذربيجان، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً يحدد الخطوط العريضة لمستقبل علاقاتهما الثنائية.
واتفق الطرفان على "اتّخاذ خطوات ملموسة تهدف لبناء الثقة" وأكدا على "نية تطبيع العلاقات والتوقيع على اتفاق سلام". ولفت البيان إلى أن باكو ستطلق سراح 32 من سجناء الحرب الأرمن بينما ستفرج يريفان عن جنديين أذربيجانيين.
وذكر البلدان بأن البلدين "سيواصلان مناقشة إجراءات إضافية لبناء الثقة ستتخذ في المستقبل القريب ودعوة المجتمع الدولي لدعم جهودهما".
تم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات بين مكتب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان وإدارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وأفادت الخارجية الأرمينية بأن يريفان "ردت إيجابا على عرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تنظيم الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في واشنطن".
وخاض البلدان السوفيتيان السابقان حربين بسبب إقليم ناغورني قره باغ في 2020 وفي التسعينيات أسفرتا عن سقوط عشرات آلاف القتلى من الجانبين.

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المصدر: وكالات
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أذربيجان
اتفاق سلام
تبادل سجناء
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