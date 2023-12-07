الاتحاد الأوروبي ينشر حرساً على حدوده مع روسيا

نشرت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) نحو 50 حارساً لمراقبة حدود فنلندا، العضو في الاتحاد، مع روسيا.

وقال بيوتر سفيتالسكي المتحدث باسم وكالة فرونتكس "ننشر حاليا 55 عنصراً في فنلندا، غالبيتهم من عناصر حرس الحدود مكلفين المراقبة".

ومن المقرر أن يستمر الدعم، الذي أُعلن عنه في أواخر نوفمبر، حتى نهاية يناير.

وأضاف سفيتالسكي "بالطبع، نحن مستعدون لتغيير ذلك مع تغير الوضع. يمكننا أن نكون هنا لفترة أطول أو أقصر حسب الحاجة".

وصل ما يقرب من 1000 طالب لجوء إلى الحدود بين روسيا وفنلندا، البالغ طولها 1340 كيلومتراً، منذ مطلع أغسطس بحسب للسلطات الفنلندية.

سيارة تابعة لوكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)

وقال فيل جوسكيت العنصر في حرس الحدود الفنلندي "لا تزال هناك مجموعات كبيرة من المهاجرين من بلدان ثالثة في المنطقة القريبة من الحدود، رغم أنه إذا قورن الوضع بما كان عليه قبل أسبوعين، فإن بعضهم قد انتقل إلى مناطق أخرى من روسيا".

وقال جوسكيت إن من المتوقع أن يستمر هذا الوضع الحدودي "لفترة طويلة".

في منتصف نوفمبر الماضي، أغلقت فنلندا أربعة من معابرها الحدودية مع روسيا، ليقتصر المرور على معبر واحد يقع أقصى شمال البلاد.

وفي نهاية المطاف، أُغلق المعبر الحدودي الأخير أيضًا في نهاية نوفمبر.

وإضافة إلى عضويتها في الاتحاد الأوروبي، انضمت فنلندا في أبريل الماضي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة.