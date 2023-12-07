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ليبيا.. باتيلي يشدد على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

ليبيا.. باتيلي يشدد على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات
8 ديسمبر 2023 01:32

حسن الورفلي (بنغازي)

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شدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة عمل القادة السياسيين على تهيئة الظروف المواتية لكي يتمكن الليبيون من انتخاب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة، جاء ذلك خلال لقاء باتيلي رئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية ليلى السويسي وعدة عضوات.
وأكدت البعثة الأممية أن باتيلي يجري مشاورات مع جميع المكونات الليبية وبالتوازي مع محاولاته لجمع الفرقاء السياسيين لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق للانتخابات، داعيا القادة السياسيين إلى ضبط مواقفهم على ما تبديه جميع مكونات الشعب الليبي من تمسك بالوحدة ورغبة في السلام والاستقرار.
وكان باتيلي قد دعا إلى اجتماع خماسي يضم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى تسمية ممثليهم من أجل المشاركة في اجتماع تحضيري للقاء القيادات الخمسة. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 23 نوفمبر الماضي، أن الاجتماع التحضيري ستكون مهمته الرئيسية تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة، الذي يتطلع المبعوث الأممي إلى الدعوة إليه بناء على ما ستنتهي إليه مخرجات الاجتماع التحضيري.

ليبيا
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
عبد الله باتيلي
الأمم المتحدة
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