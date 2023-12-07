الأمم المتحدة: 12 ألف قتيل حصيلة أزمة السودان

نيويورك (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في المعارك الدائرة بين القوات المسلحة السودانية، وقوات «الدعم السريع» في السودان منذ أبريل الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا» في بيان: «قتل أكثر من 12.190 ألف شخص منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع منتصف أبريل بما في ذلك 1.300 شخص قتلوا خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 24 نوفمبر الماضيين، مضيفاً «فر حوالي 6.6 مليون شخص من منازلهم إلى داخل البلاد وخارجها».

وأوضح المكتب الأممي، أن «5.3 مليون شخص نزحوا داخلياً في 4.473 موقعاً في جميع ولايات البلاد (18 ولاية).

وأردف: «فيما عبر حوالي 1.3 مليون شخص إلى البلدان المجاورة» تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى واثيوبيا وجنوب السودان.

وفي 20 أكتوبر الماضي أعلنت الأمم المتحدة، أن 9 آلاف شخص قتلوا في المعارك الدائرة بين القوات المسلحة، وقوات «الدعم السريع» في السودان منذ أبريل الماضي.

ومنذ منتصف أبريل 2023، تخوض القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع حرباً خلَّفت آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

وفي السياق، اتهمت الولايات المتحدة أمس الأول، طرفي النزاع في السودان بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في النزاع الجاري بينهما منذ أشهر في السودان، من غير أن تفرض عقوبات جديدة عليهما في الوقت الحاضر.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان «تبيّن أن عناصر من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع ارتبكوا جرائم ضد الإنسانية في السودان».

وحضّ بلينكن طرفي الأزمة على «وقف هذا النزاع الآن والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وعلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع».