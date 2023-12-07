الهلال الأحمر الفلسطيني: 60% من جرحى غزة بحاجة للعلاج خارج القطاع

غزة (الاتحاد)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس، إن 60 % من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فوراً.

ونقلت الإذاعة الفلسطينية عن الهلال الأحمر قوله «نحن على أعتاب كارثة صحية وبيئية في قطاع غزة، القطاع الصحي منهار تماماً وبحاجة إلى إسناده بكوادر من خارج القطاع».

وذكر الهلال الأحمر أيضاً أن 280 من أفراد طواقمه قتلوا في غزة، في حين اعتقل آخرون من بينهم مدير مركز إسعاف خان يونس.

كما أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن هناك حاجة ملحة لإدخال الوقود لتتمكن طواقم الإسعاف والأطباء من التحرك.

وبحسب السلطات في القطاع ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، فإن المساعدات الإنسانية، ولا سيما المستلزمات الطبية والوقود، التي تدخل غزة محدودة جداً ولا تتناسب مع حجم «الكارثة الإنسانية غير المسبوقة».