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مصر: نبذل جهوداً حثيثة مع الشركاء لعودة الهدنة إلى غزة

فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أ ف ب)
8 ديسمبر 2023 01:32

القاهرة (الاتحاد)

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قال مسؤول مصري، أمس، إن بلاده تبذل جهوداً حثيثة من أجل عودة الهدنة إلى غزة، مؤكداً أن مصر لم تغلق الحدود مع القطاع. 
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجهورية ضياء رشوان، في بيان، أن «مصر إذ تجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوعاً في غزة فإنها تبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار». 
وأضاف رشوان «أنه مع كسر الهدنة في غزة تواصل مصر تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة».

هدنة غزة
مصر
غزة
فلسطين
قطاع غزة
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