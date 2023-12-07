الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تأكيد سعودي أممي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

طفل يجلس قرب موقع تعرض للقصف في خان يونس (رويترز)
8 ديسمبر 2023 01:32

الرياض (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كورنادو يتعهد بأداء مختلف في «مونديال الأندية»
الاتحاد يدخل «المونديال» بـ «ضربة»!

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من غوتيريش أشار فيه إلى الخطاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن بتفعيل المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة لمطالبة المجلس بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة وينذر بوقوع كارثة إنسانية.
وأضافت أن الأمير فيصل عبر عن تقدير ودعم المملكة للخطوة المبررة والمهمة التي قام بها غوتيريش الخاصة بتفعيل المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة.

السعودية
فيصل بن فرحان
أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
آخر الأخبار
مركز أبوظبي للصحة العامة يُنظم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال
علوم الدار
مركز أبوظبي للصحة العامة يُنظم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال
اليوم 15:41
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
علوم الدار
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
اليوم 15:38
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
الرياضة
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
اليوم 15:30
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
الرياضة
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
اليوم 15:19
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
الرياضة
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©