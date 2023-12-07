زلزال يهز وسط العاصمة المكسيكية

أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 5,8 درجة هز وسط العاصمة مكسيكو سيتي الخميس.

وذكر مراسلون صحفيون أن سكانا خرجوا إلى شوارع العاصمة إثر إطلاق الإنذار بعيد الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (20,00 مساء ت غ).

يقع مركز الزلزال في ولاية "بويبلا" إلى الجنوب الغربي من المدينة الضخمة التي تعد أكثر من تسعة ملايين نسمة.

وقال مارتي باتريس رئيس بلدية العاصمة، عبر منصة إكس "لا توجد تقارير عن أي أضرار في مكسيكو سيتي".

وقال رئيس الجمهورية أندريس مانويل لوبيس أوبرادور "يبدو أن الهزة لم تكن شديدة القوة"، واعداً بتقديم مزيد من المعلومات.

في 19 سبتمبر 1985، دمر زلزال بقوة 8,1 درجات قسما كبيرا من مكسيكو سيتي. وهز الزلزال، الذي كان مركزه في الغرب على ساحل المحيط الهادئ، معظم مناطق وسط وجنوب المكسيك.

وخلف الزلزال الكبير، الذي وقع عام 198، نحو 12843 قتيلا، وفق تعداد لشهادات الوفاة الرسمية نشرته صحيفة "إكسلسيور" بعد 20 عاما من الكارثة. وقدرت منظمات مدنية عدد القتلى اثر الزلزال بنحو 20 ألفا.

وبعد مرور 32 عاما، في 19 سبتمبر 2017، تسبب زلزال بقوة 7,1 درجات في مقتل 369 شخصا وتسبب في أضرار جسيمة في الأحياء الوسطى في مكسيكو سيتي.

وفي عام 2022، وقع زلزال ثالث في 19 سبتمبر لم يخلف ضحايا.

ووضعت السلطات نظام إنذار في حال وقوع زلزال، ويتم إطلاق أجهزة الإنذار في الشوارع والمباني لتحذير السكان قبل دقيقة واحدة من وقوع الزلزال.