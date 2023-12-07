روسيا تعتقل مشتبها به بعد هجمات على قطارات شحن

اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي رجلا بتهمة تفجير قطاري شحن في منطقة "أومسك" في سيبيريا في أواخر نوفمبر الماضي.

قال جهاز الأمن الاتحادي أن الرجل، البالغ من العمر 52 عاما، نفذ الهجمات على قطارين ينقلان منتجات بترولية بإيعاز من أجهزة الأمن الأوكرانية كجزء من حملة تخريب.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطعا من شريط استجواب بالفيديو يعترف فيه رجل مجهول الهوية بمسؤوليته عن الهجمات على خط "بايكال-أمور" الرئيسي.

يفترض أن الرجل تصرف بدعم من مشتبه به آخر.

وعزت وسائل الإعلام الأوكرانية مسؤولية الهجمات إلى جهاز الأمن السري في كييف نقلا عن دوائر أمنية.

وبحسب جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإنهم يحققون الآن فيما إذا كان المشتبه به مسؤولا أيضا عن هجمات أخرى مماثلة.