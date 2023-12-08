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الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل بعد عملية سطو

الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل بعد عملية سطو
8 ديسمبر 2023 08:18

أطلقت الشرطة في مدينة كولونيا بغربي ألمانيا الرصاص على رجل يشتبه في محاولته سرقة امرأة مهددا إياها بسكين ما تسبب في مقتله. وذكرت الشرطة ومكتب المدعي العام أن امرأة، 28 عاما، اتصلت برقم الطوارئ في حوالي الساعة 00:7 مساء بالتوقيت المحلي(1800 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس وأبلغت أن رجلا مجهولا حاول سرقتها أثناء جلوسها في سيارتها.

وبعد فشله في المحاولة لاحقته المرأة وأبلغت الشرطة بمكان الرجل. وقالت الشرطة إنه عندما وصل أفراد الشرطة، كان المشتبه به يقف بجانب سيارة أجرة ويحمل سكينا. وعندما لم يمتثل الرجل لطلب إلقاء السلاح، أطلق أحد الضباط النار عليه. ووفقا للشرطة فقد سقط الرجل على الأرض ثم أصاب نفسه بالسكين. وتوفي لاحقا في المستشفى.

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ولا تزال الشرطة تحاول تحديد هويته. ولم يتسن حتى الآن الوقوف على الملابسات الدقيقة للحادث ويجري التحقيق فيها. ومن أجل الحياد، تم إحالة التحقيق إلى لجنة تحقيق تابعة لشرطة بون، حسبما ورد في وقت متأخر من مساء الخميس. 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
إطلاق نار
إطلاق النار
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