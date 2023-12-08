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بوتين يعلن قراره بشأن انتخابات الرئاسة في 2024

بوتين يكرم مجموعة من الجنود
8 ديسمبر 2023 17:05

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه سيترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
في آخر يوم من عام 1999، تسلم بوتين رئاسة روسيا من الرئيس السابق بوريس يلتسن.

  • الضابط أرتيوم تشوجا
    الضابط أرتيوم تشوجا
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وعقب تكريم بوتين مجموعة من الجنود بمنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو ميدالية النجمة الذهبية لأبطال روسيا، سأل ضابط برتبة مقدم يدعى أرتيوم تشوجا الرئيس عما إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية.
وقال تشوجا للصحفيين بعد الحدث "سوف يترشح".

وذكر أندريه كولسنيكوف مراسل صحيفة "كوميرسانت" في الكرملين أن الرئيس سيترشح.
ونقلت وكالات الأنباء الرسمية عن تشوجا قوله إنه سعيد للغاية بموافقة بوتين على الطلب، مضيفا أن روسيا كلها ستؤيد القرار.

أدلى بوتين بهذا التصريح في قاعة "جورجيفسكي" المذهبة، وهي جزء من قصر الكرملين الكبير، مقر الرئيس الروسي في العصمة موسكو.
وكانت وكالة رويترز الدولية للأنباء قد أفادت، الشهر الماضي، بأن بوتين، البالغ 71 عاما، اتخذ قرار الترشح.

المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
الانتخابات الرئاسية
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