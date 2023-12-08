السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صواريخ تستهدف السفارة الأميركية في بغداد

قوات محاربة الإرهاب تنتشر خارج السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية)
8 ديسمبر 2023 18:01

استهدفت عدّة صواريخ، اليوم الجمعة، السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية بغداد.
لم تتبن أي جهة، حتى الآن، هذا الهجوم بعد، لكنّه الأوّل على السفارة الأميركية في بغداد منذ أن بدأت، في أكتوبر الماضي، سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.
وقال مسؤول عسكري أميركي لوكالة رويترز للأنباء إن حوالي سبع قذائف مورتر سقطت في مجمع السفارة في بغداد خلال، مما يكشف عن أن الهجوم كان أكبر بكثير مما كان يعتقد.
وترك المسؤول، الذي تحدث مشترطا عدم نشر هويته، الباب مفتوحا أمام احتمال إطلاق المزيد من المقذوفات على مجمع السفارة لكن دون أن تسقط داخله.
وذكر المسؤول أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة جدا دون وقوع إصابات.
ودعا متحدّث باسم السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى "حماية" الطواقم والمنشآت الدبلوماسية ومنشآت التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف المتحدث في بيان تعرضت "السفارة الأميركية لهجوم بصاروخين"، مضيفاً "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".
في أعقاب الهجوم، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مهاجمي البعثات الدبلوماسية "يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه"، داعيا القوات الأمنية إلى "ملاحقة" مرتكبي "الاعتداء".
وقال السوداني، في بيان أصدره مكتبه، إن "استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف".
وشدّد السوداني، في بيانه، على أن "قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية...ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها".
وأكّد فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية أن "الحكومة العراقية مصمّمة على الحفاظ على استقرار وأمن الدولة"، مضيفاً أنه "لن يتمّ التسامح مع أية محاولة لزعزعة استقرار البلاد".
وفي وقت سابق، أكّد مسؤول عسكري أميركي، رداً على سؤال من وكالة فرانس برس، أن "هجوماً بعدة صواريخ أطلق على قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية" في محيط قاعدة "يونيون 3" ومجمّع السفارة الأميركية في بغداد.
وأضاف أنه "لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار بالبنى التحتية".
لكن في وقتٍ لاحق، أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي لوكالة الأنباء العراقية بأن "أضراراً مادية في العجلات والأبنية" لحقت بمقرّه الواقع في المنطقة نفسها، بسبب هذا الهجوم.

 

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ و18 مسيّرة في هجوم جديد
روسيا تعلن شن هجمات على مواقع مختلفة في أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
بغداد
السفارة الأميركية
قصف
صواريخ
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©