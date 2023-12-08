السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوربان يعلّق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل أوربان في الإليزيه
8 ديسمبر 2023 19:33

علّق فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، على طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
وأكّد أوربان، في مقابلة مع أسبوعية "لوبوان" الفرنسية، أنه يعارض بشدّة مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً من بين الأسباب أن أوكرانيا تمثل تهديداً لقطاع الزراعة الأوروبي.
وقال أوربان، في مقابلة نشرتها المجلة اليوم الجمعة، قبل أيام من التئام المجلس الأوروبي للبحث في ملف انضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي "لا يمكننا اتخاذ قرار بدء عملية مفاوضات الانضمام".
ونبّه الفرنسيين إلى "ما سيعنيه هذا الانضمام بالنسبة إلى فرنسا على المستوى الاقتصادي".
وأضاف "كل عام، سيتعين عليكم دفع أكثر من 3,5 مليار يورو إضافية في الموازنة المشتركة للاتحاد الأوروبي".
وتابع "إذا سمحتم للزراعة (الأوكرانية) بالدخول في النظام الزراعي الأوروبي، ستُدمّره في اليوم التالي".
وأكّد أوربان، الذي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في قصر الإليزيه، أن موقفه ثابت لأن "أكثر من ثلثَي الرأي العام المجري يعارض فتح أي مفاوضات".
لكنه أقرّ بأن "أوكرانيا تمرّ بصعوبات"، ومن "المشروع أن يرسل لها المجلس الأوروبي برمّته إشارات جيدة" مثل إشارة "الشراكة الاستراتيجية" مع الاتحاد بدلاً من المفاوضات من أجل الانضمام.

أخبار ذات صلة
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
الاتحاد الأوروبي: 125 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين
المصدر: آ ف ب
فيكتور أوربان
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
انضمام
مفاوضات
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©