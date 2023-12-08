أوربان يعلّق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

علّق فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، على طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكّد أوربان، في مقابلة مع أسبوعية "لوبوان" الفرنسية، أنه يعارض بشدّة مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً من بين الأسباب أن أوكرانيا تمثل تهديداً لقطاع الزراعة الأوروبي.

وقال أوربان، في مقابلة نشرتها المجلة اليوم الجمعة، قبل أيام من التئام المجلس الأوروبي للبحث في ملف انضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي "لا يمكننا اتخاذ قرار بدء عملية مفاوضات الانضمام".

ونبّه الفرنسيين إلى "ما سيعنيه هذا الانضمام بالنسبة إلى فرنسا على المستوى الاقتصادي".

وأضاف "كل عام، سيتعين عليكم دفع أكثر من 3,5 مليار يورو إضافية في الموازنة المشتركة للاتحاد الأوروبي".

وتابع "إذا سمحتم للزراعة (الأوكرانية) بالدخول في النظام الزراعي الأوروبي، ستُدمّره في اليوم التالي".

وأكّد أوربان، الذي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في قصر الإليزيه، أن موقفه ثابت لأن "أكثر من ثلثَي الرأي العام المجري يعارض فتح أي مفاوضات".

لكنه أقرّ بأن "أوكرانيا تمرّ بصعوبات"، ومن "المشروع أن يرسل لها المجلس الأوروبي برمّته إشارات جيدة" مثل إشارة "الشراكة الاستراتيجية" مع الاتحاد بدلاً من المفاوضات من أجل الانضمام.