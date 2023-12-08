14 قتيلاً جراء حريق بمبنى سكني في العراق

قال مسؤول محلي إن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وإن 18 آخرين أصيبوا، مساء الجمعة، في حريق اندلع بمبنى سكني يقيم فيه أساتذة وطلاب بالقرب من مدينة أربيل في شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن دائرة الصحة في قضاء سوران في محافظة أربيل أن "حادث حريق اندلع داخل مبنى يستخدم سكناً داخلياً للطلبة وأساتذة جامعة سوران"، ما أدّى إلى "وفاة 14 شخصا واصابة 18 آخرين" بجروح.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في المنطقة من جهتها أنه "تمت السيطرة على الحريق"، بحسب الوكالة.

بدوره، دعا مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان إلى "تحقيق شامل وجاد" في أسباب الحادث، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأكدت وسائل الإعلام الحكومية عدد القتلى، مضيفة أن "التقارير الأولية" تشير إلى أن الحريق اندلع جراء "تماس كهربائي".