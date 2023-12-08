«أوتشا»: البرنامج الإنساني في غزة لم يعد يعمل بشكل جيد

غزة (الاتحاد)

أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، مارتن جريفيث، أن البرنامج الإنساني في غزة «لم يعد يعمل بشكل جيد». وأعرب جريفيث، في مؤتمر صحافي، عن قلقه البالغ، قائلاً إن «الهجوم العسكري المستمر قضى على المناطق الآمنة التي أقيمت في السابق، ما يجعل الخطة الإنسانية الحالية غير فعالة».

وقال إن «التخطيط الأولي الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات، انهار، وبالتالي، ما تبقى هو استجابة مفككة تفتقر إلى الثقة فيها والاستدامة». وشدد المسؤول الأممي، على الصعوبات في تخطيط وتنفيذ عمليات تسليم المساعدات الإنسانية في الوقت الحاضر.

وقال إن «غياب ضمانات السلامة قد يعرض القوافل للخطر». وأضاف أن «الضغط على سكان غزة يتزايد مع دفعهم قسراً إلى الجنوب، مع غياب مناطق آمنة في الأفق، ومستقبل غامض».

وأكد جريفيث أنه «في 6 ديسمبر، فعل الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة»، مشدداً على التهديد الوشيك للسلم والأمن الدوليين الذي يشكله ما يجري في غزة.