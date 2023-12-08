السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: 125 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين

امرأة فلسطينية تحمل قوارير مياه فارغة في رفح (رويترز)
9 ديسمبر 2023 01:48

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة أولية تبلغ 125 مليون يورو (134 مليون دولار) للفلسطينيين في عام 2024. وأضافت المفوضية أن هذه الأموال ستستخدم في دعم المنظمات الإغاثية في كل من غزة والضفة الغربية.
وذكرت في بيان: «مع مرور كل يوم، تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لذلك، حشدت المفوضية على وجه السرعة مجموعة كبيرة من أدوات الاستجابة التي تستخدمها في حالات الطوارئ، ومع تنظيم 30 رحلة جوية تحمل مواد إغاثية في المجمل، أُرسل بالفعل ألف طن من المساعدات إلى المحتاجين في غزة».
وفي سياق متصل، قال مسؤول أميركي كبير، إن إسرائيل وافقت، بناء على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح. وتبحث واشنطن مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات.
ولم يذكر المسؤول الأميركي إطاراً زمنياً بشأن موعد فتح المعبر.

الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
الضفة الغربية
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©