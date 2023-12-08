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بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية

أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
9 ديسمبر 2023 01:48

بروكسل (وكالات)

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قالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بروكسل تريد منع دخول المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية المحتلة المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. وندد الاتحاد الأوروبي بتزايد عنف المستوطنين منذ السابع من أكتوبر، وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تطبيق حظر للتأشيرة على أشخاص متهمين بالتورط في العنف.
وكتبت دي سوتر، على منصة «إكس»: «سيُحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا وسأقترح أن تؤيد بلجيكا تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر سفر على نطاق أوسع». ولا يحتاج الإسرائيليون إلى تأشيرة لدخول منطقة «شنجن» التي تعد بلجيكا جزءا منها، ويمكنهم الإقامة هناك لمدة تصل إلى 90 يوما.
لكن باريند ليتس المتحدث باسم الحكومة قال إن «بلجيكا ستطلب من المجلس الأوروبي إضافة مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف إلى قاعدة بيانات معلومات شنجن لمنعهم من الدخول».
وقال ألكسندر دو كرو رئيس الوزراء البلجيكي الأربعاء، إن بلجيكا ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على أفراد يضرون بالسلام في الضفة الغربية.

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