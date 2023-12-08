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مصر: التهجير القسري للفلسطينيين انتهاك للقانون الدولي

فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أ ف ب)
9 ديسمبر 2023 01:48

واشنطن (الاتحاد)

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جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، موقف بلاده الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين أو الانتقال مؤقتاً إلى مصر، مشدداً على أن ذلك يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وقال شكري إن «أي شكل من أشكال النزوح للشعب الفلسطيني في الداخل أو الخارج يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ولن نصبح طرفاً في الأساس لمثل ذلك الانتهاك». 
وأضاف أن «مصر لن تسمح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتاً إليها كما أن الفلسطينيين أنفسهم لا يريدون المغادرة»، مشيراً إلى أن محاولات إخراجهم من أراضيهم أمر غير مقبول.  ورداً على سؤال حول الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب، قال شكري إن «الأمر متروك للشعب الفلسطيني وهو من سيقرر من يقبله كحاكم لقطاع غزة».

التهجير القسري
مصر
فلسطين
سامح شكري
غزة
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