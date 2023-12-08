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مخاوف من تفشي الكوليرا بمناطق واسعة بالسودان

متطوع يوزع الطعام على النازحين في أم درمان (أرشيفية)
9 ديسمبر 2023 01:48

الخرطوم (الاتحاد)

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حذرت وزارة الصحة السودانية، من زيادة معدلات الإصابة بالكوليرا، معربة عن تخوفها من انتشار الوباء في مناطق واسعة بالبلاد. وأفاد مسؤول في وزارة الصحة، أن «الوباء انتشر بصورة سريعة في ولاية البحر الأحمر حيث بلغ 1115 حالة إصابة منها 49 حالة وفاة»، حسبما نقل موقع «سودان تربيون». وأضاف أن «عدد حالات الإصابة المسجلة بالقضارف بلغ 1862 حالة منها 48 وفاة».
وأوضح المسؤول أن التقرير التراكمي لإدارة الوبائيات بالوزارة لوباء الكوليرا حتى 6 ديسمبر الجاري رصد في ولاية الجزيرة 1525 حالة إصابة منها 24 وفاة، وفي الخرطوم 491 حالة منها 26 وفاة، وفي النيل الأبيض 576 إصابة منها 23 وفاة، بينما رصد في ولاية سنار 88 إصابة منها 3 وفيات، وفي كسلا 67 حالة منها 3 وفيات، وفي النيل الأزرق 3 حالات.
ووفقاً للمسؤول، فإن حملة تطعيم وباء الكوليرا في ولايتي القضارف والجزيرة انتهت خلال نوفمبر الماضي، بعد أن وفرت الآلية العالمية للقضاء على الكوليرا 2.2 مليون جرعة من اللقاحات كدفعة أولى.

السودان
أزمة السودان
الكوليرا
وباء الكوليرا
وزارة الصحة السودانية
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