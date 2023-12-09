بوتين يعلن عزمه الترشح لولاية جديدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024.

وفاز فلاديمير بوتين في أربعة انتخابات رئاسية وتولى فترة قصيرة رئاسة الحكومة .

جاء الإعلان على هامش حفل في الكرملين لأفراد الجيش.

وقال بوتين في الحفل "لن أخفي ذلك، كانت لدي أفكار مختلفة في أوقات مختلفة، لكن هذا وقت اتخاذ القرار"، مؤكدا "سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي".

وأبلغ بوتين قراره هذا إلى الضابط في الجيش الروسي اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا عقب مراسم تقليد أوسمة في الكرملين لعدد من أفراد الجيش.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس.



