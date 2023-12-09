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متحف اللوفر بباريس يرفع أسعار التذاكر 29%

متحف اللوفر بباريس يرفع أسعار التذاكر 29%
9 ديسمبر 2023 11:33

قرر متحف اللوفر في باريس رفع رسوم الدخول الأساسية العام المقبل 29 بالمئة، مما يزيد من مخاوف زيادة التكاليف التي سيواجهها من سيزورون العاصمة الفرنسية لحضور دورة الألعاب الأولمبية.
وقال متحف اللوفر، الذي يضم لوحة الموناليزا ويسجل أكبر عدد من الزيارات في العالم، في بيان أمس الجمعة إن رسوم الدخول ستزيد في يناير إلى 22 يورو (23.70 دولار) من 17 يورو. وهو أول رفع للرسوم منذ عام 2017.
وأوضح أن زيادة الرسوم ستساعده في التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة وتمويل الدخول المجاني لفئات معينة مثل من تقل أعمارهم عن 18 عاما والمعلمين والصحفيين.
ولم يشر المتحف إلى الأولمبياد. ومع ذلك، من المنتظر أن تتزامن زيادة رسوم دخول متحف اللوفر مع زيادات أخرى في التكاليف في باريس مع استعداد المدينة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.
وسترتفع أسعار تذاكر مترو باريس إلى المثلين تقريبا خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو من العام المقبل.

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المصدر: رويترز
اللوفر
باريس
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