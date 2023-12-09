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وفاة 3 أشخاص جراء حريق بمستشفى إيطالي

وفاة 3 أشخاص جراء حريق بمستشفى إيطالي
9 ديسمبر 2023 14:05

 ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم السبت أن ثلاثة مسنين لقوا حتفهم عندما اجتاح حريق مستشفى خلال الليل في بلدة تيفولي القريبة من روما.
وأفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية بالعثور على جثة رابعة في مشرحة مستشفى سان جيوفاني إيفانجليستا، لكن يعتقد أن وفاة الضحية كانت سابقة على اندلاع الحريق قبيل الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة.
وساعدت فرقة الإطفاء في إجلاء نحو 200 شخص من المستشفى بينهم امرأة حبلى وعدد من الأطفال.
ونُقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات في مناطق بروما لتلقي العلاج. وذكرت تقارير إعلامية أن أعمار القتلى، وهم رجلان وامرأتان، تتراوح بين 76 و86 عاما.
وقالت إدارة الإطفاء إنها تمكنت من إخماد الحريق فيما يجري التحقيق لمعرفة أسبابه.

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المصدر: رويترز
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