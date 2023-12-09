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شولتس يتعهد باستمرار دعم أوكرانيا رغم أزمة الموازنة

شولتس يتعهد باستمرار دعم أوكرانيا رغم أزمة الموازنة
9 ديسمبر 2023 16:39

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا، رغم أزمة الموازنة الحالية. وفي الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الاتحادي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس في برلين اليوم السبت إن ألمانيا ستواصل مساعدة أوكرانيا بالمال والسلاح.

وأعرب المستشار الألماني عن اعتقاده أنه يجب على بلاده أن تكون قادرة على استئناف المساعدات، وربما تقديم شيء أكبر، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارات " من شأنها أن تبقي علينا في وضع يسمح لنا بمواصلة القيام بهذا".

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وتعد ألمانيا حاليا ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد وردت ألمانيا أسلحة بكم كبير إلى أوكرانيا ومن بينها دبابات قتالية وقطع مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
ألمانيا
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