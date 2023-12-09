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أولينا زيلينسكا تحذر من «خطر مميت» يحدق بأوكرانيا

سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا
9 ديسمبر 2023 17:15

قالت أولينا زيلينسكا، سيدة أوكرانيا الأولى، إن بلادها سوف تواجه «خطراً مميتاً» حال تراجع الغرب عن تقديم الدعم العسكري والمالي لكييف.
وأضافت زيلينسكا أن الشعب في بلادها سوف يُترك للموت حال سئم العالم تقديم المساعدات.
وفي معرض حديث لبرنامج «صنداي» السياسي على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قالت سيدة أوكرانيا الأولى: «نحن نحتاج حقاً للمساعدة. وبكلمات بسيطة، لا يمكننا أن نسأم من هذا الوضع، لأنه إذا سئمنا سنموت». وأضافت: «وببساطة، إذا سئم العالم، فسوف يتركنا نموت».
تأتي هذه التصريحات في وقت تضغط فيه بريطانيا على الجمهوريين في الولايات المتحدة للموافقة على إرسال مساعدات إلى كييف. وخلال زيارة دبلوماسية للولايات المتحدة، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الجمهوريين هناك من التوقف عن تقديم دعم مالي جديد إلى أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا). 
وعرقل الجمهوريون في الكونجرس الأميركي، الأسبوع الجاري، مشروع قانون رئيسياً كان من شأنه أن يوفر مزيداً من التمويل، بالمليارات للمساعدة العسكرية لأوكرانيا. 

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المصدر: وكالات
أولينا زيلينسكا
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