كوريا الجنوبية تكتشف إنفلونزا الطيور في مزرعتين جديدتين

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بإنفلونزا الطيور في مزارع للدجاج، وهما الأحدث في سلسلة من الإصابات بالعدوى في البلاد.

وظهرت حالة إصابة بسلالة «إتش 5 إن 1»، شديدة العدوى في مزرعة للدواجن بمدينة «جيمجي» جنوب غربي البلاد، والتي تضم قرابة 160 ألف دجاجة.

وتم تأكيد الإصابة الثانية في مزرعة بمدينة «أسان»، غربي البلاد. وتضم المزرعة نحو 30 ألف دجاجة، وفقاً لوزارة الزراعة.

بذلك، ترتفع حالات الإصابة بهذه السلالة إلى ست حالات، بحسب ما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.