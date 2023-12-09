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علوم الدار

الطقس صحو مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
9 ديسمبر 2023 19:07

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ستكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 18:05.في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:54 والمد الثاني عند الساعة 07:20 والجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 02:18.

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المصدر: وام
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