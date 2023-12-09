السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الأوكراني يوجه نداء إلى الاتحاد الأوروبي

علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
9 ديسمبر 2023 21:59

دعا البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي لإطلاق مفاوضات انضمام كييف إلى التكتل. 
وناشد النواب الأوكرانيون في البرلمان (المؤلف من مجلس واحد) دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على خوض مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا يوم الجمعة المقبل، وفقاً لبيان وافقت عليه أغلبية أعضاء البرلمان. 
وكتب النائب البرلماني ياروسلاف جيليزنياك منشوراً عن التصويت عبر قناته على تطبيق «تلغرام». 
من المقرر أن يقرر القادة الأوروبيون في قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ما إذا كانوا سيمضون قدما في المحادثات مع أوكرانيا. 
وشجع قادة الاتحاد الأوروبي تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى التكتل كثيراً. 
ورغم ذلك، تتردد هناك مخاوف في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي بشأن تحديات محتملة وتكاليف لضم أوكرانيا، وهي دولة كبيرة بها قطاع زراعي كبير وأفقر كثيراً في المتوسط من دول الاتحاد الأوروبي. 
ودعا البرلمان الأوكراني دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في مواصلة الدعم العسكري والمالي للبلاد. 
وأشارت المناشدة إلى استمرار الحاجة الملحة للمساعدات العسكرية، وتلك المالية اللازمة لإصلاح ما أفسدته الأزمة الحالية.    

أخبار ذات صلة
أولينا زيلينسكا تحذر من «خطر مميت» يحدق بأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يتفق على وضع قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي
المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
مفاوضات
عضوية
انضمام
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
اليوم 18:02
شعار كوب 28
علوم الدار
مدير عام COP28: نتطلع إلى التزامات وتحالفات تاريخية بشأن دمج أهداف الطبيعة والمناخ
اليوم 19:43
فنانات يبدعن لوحات تبرز جماليات التراث والبيئة
التعليم والمعرفة
فنانات يبدعن لوحات تبرز جماليات التراث والبيئة
اليوم 23:25
شخبوط بن نهيان
شخبوط بن نهيان يعلن عن دعم قطاع الصحة في أفريقيا بـ 220 مليون دولار
اليوم 22:28
علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
البرلمان الأوكراني يوجه نداء إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 21:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©