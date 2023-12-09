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40 درجة.. سيدني تشهد أكثر الأيام حراً

40 درجة.. سيدني تشهد أكثر الأيام حراً
10 ديسمبر 2023 02:42

سيدني (أ ف ب)

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إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، ارتفعت درجات الحرارة في العاصمة الأسترالية سيدني فيما يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات جامحة.
وزحف السكان بأعداد كبيرة إلى شواطئ سيدني، وبحث آخرون عن قليل من الراحة في الأماكن الظليلة، ونصحت السلطات الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة كبار السن، بالاحتماء في المباني الباردة.
ووصلت درجة الحرارة في محطة الأرصاد الجوية بوسط مدينة سيدني إلى 40 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، وهي الأكثر سخونة منذ نوفمبر 2020، وفق بيانات مكتب الأرصاد الجوية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: «يشكل تغير المناخ تهديداً لصحة الناس وبيئتنا أيضاً، وعلينا أن نعترف بالحاجة إلى استجابة شاملة».

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