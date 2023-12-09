الرئيس الشيشاني يعلّق على قرار بوتين الترشح لفترة رئاسية جديدة

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تأييده لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية 2024، مشدداً على أنه الشخص الأكثر جدارة بالدفاع عن البلاد.

وقال قديروف، في منشور على قناته في تطبيق «تلغرام»: «إننا في جمهورية الشيشان نؤيد قرار فلاديمير بوتين تأييداً كاملاً ونعتبره صحيحاً وضرورياً تماماً. في الظروف الحالية، عندما حمل العالم كله تقريباً السلاح ضد روسيا، لم يعد هناك شخص أكثر جدارة قادراً على الدفاع عن سلامة واستقلال دولتنا باستثناء فلاديمير بوتين»، وفقاً لقناة «آر تي» الروسية.

وأضاف الرئيس الشيشاني «بعد أن قاد البلاد خلال أصعب فترة في تاريخها، تمكن من تحويلها إلى واحدة من أقوى القوى، والتي تُعتبر وتجلّ الآن في جميع أنحاء العالم. وبفضل قراراته الحكيمة وبعيدة النظر، نجح فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) في تحويل الاقتصاد الروسي إلى أحد أكثر اقتصادات العالم استقرارا، مما ضمن الرفاهية والازدهار للمواطنين الروس لسنوات عديدة. وحتى الآن، وفي ظل العقوبات غير المسبوقة، فإننا نواصل التطور تدريجياً في جميع المجالات».

وشدد قديروف على أنه «على قناعة راسخة بأن مهمتنا هي الالتفاف حول فلاديمير بوتين، ومنح أصواتنا له، والسماح له بتعزيز دور وطننا الأم في طليعة القوى العالمية. ليس هناك أدنى شك في أنه سينجح، لأنه في التاريخ الحديث لروسيا لم ولن يكون هناك قادة أكثر جدارة وحكمة وموهبة مثل الرئيس الحالي».

واختتم رئيس جمهورية الشيشيان قائلاً «بالنيابة عن الشعب الشيشاني برمته وبالأصالة عن نفسي، أعلن مرة أخرى أننا نرحب ترحيبا صادقا بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الترشح لولاية أخرى. وكما كان من قبل، ولكوننا جنوده المخلصين، سنقدم له كل المساعدة والدعم اللازمين، وسننفذ أيضا أيا من أوامره لصالح وطننا العظيم - روسيا».

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال حديث مع مجموعة من العسكريين خلال مراسم منحهم أوسمة البطولة في الكرملين، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة.