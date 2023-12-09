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الجيش الصومالي يدمّر أوكاراً للإرهابيين جنوبي البلاد

الجيش الصومالي يدمّر أوكاراً للإرهابيين جنوبي البلاد
10 ديسمبر 2023 02:42

مقديشو (الاتحاد)

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دمّر الجيش الصومالي أوكاراً للإرهابيين في مناطق واقعة في محافظة «بكول» جنوبي البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا».  ونقلت الوكالة عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم: «إن القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية تمكنت من تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين، وتعرضت الميليشيات المتشددة لخسائر كبيرة خلال العمليات العسكرية المخططة»، مؤكدين أن الجيش يواصل عمليات ملاحقة مكثفة ضد المتمردين في المناطق الريفية في جنوب ووسط البلاد.
وفي سياق متصل، ألقى الجيش الصومالي القبض على أحد عناصر ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، والذي سلَّم نفسه للجيش في محافظة هيران وسط البلاد. وأفاد مسؤولون عسكريون، في تصريحات نقلتها «صونا»، بأن «العملية تهدف إلى ملاحقة إرهابيي ميليشيات الشباب بعد ورود معلومات تشير إلى اختباء العناصر الإرهابية في المنطقة الجبلية بين مدينتي بلدوين وبولو بوردي بإقليم هيران وسط البلاد».
وكان كثير من عناصر حركة «الشباب»، أعلنوا استسلامهم في الأشهر الأخيرة للجيش الصومالي، الذي يزحف صوب أوكار المتمردين في المناطق القليلة الريفية بجنوب ووسط البلاد.

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