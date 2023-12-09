دعوة أممية كندية للأطراف الليبية إلى الحوار لحل القضايا الخلافية

حسن الورفلي (بنغازي)

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وسفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، الدعوة للجهات الفاعلة الرئيسية إلى الالتزام بالحوار، بحسن نية، لحل القضايا العالقة المتعلقة بإجراء الانتخابات.

وبين باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه بحث مع سفيرة كندا آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وأشار باتيلي إلى أنه تبادل أمس، وجهات النظر مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، لدى ليبيا جيريمي بيرندت.

ولفت باتيلي إلى أنه جرى استعراض التطورات السياسية في ليبيا والوضع الراهن، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم الأطراف الخمسة الرئيسية مع إشراك لباقي الأطراف ذات الصلة بخصوص السير نحو الانتخابات.