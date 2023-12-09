الأحد 10 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دعوة أممية كندية للأطراف الليبية إلى الحوار لحل القضايا الخلافية

دعوة أممية كندية للأطراف الليبية إلى الحوار لحل القضايا الخلافية
10 ديسمبر 2023 02:42

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
ليبيا.. باتيلي يشدد على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات
ليبيا.. ترحيل 1032 مهاجراً غير شرعي إلى بلادهم خلال نوفمبر

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وسفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، الدعوة  للجهات الفاعلة الرئيسية إلى الالتزام بالحوار، بحسن نية، لحل القضايا العالقة المتعلقة بإجراء الانتخابات.
وبين باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه بحث مع سفيرة كندا آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا. 
وأشار باتيلي إلى أنه تبادل أمس، وجهات النظر مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، لدى ليبيا جيريمي بيرندت. 
ولفت باتيلي إلى أنه جرى استعراض التطورات السياسية في ليبيا والوضع الراهن، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم الأطراف الخمسة الرئيسية مع إشراك لباقي الأطراف ذات الصلة بخصوص السير نحو الانتخابات.

عبد الله باتيلي
ليبيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
9 ديسمبر 2023
شعار كوب 28
علوم الدار
مدير عام COP28: نتطلع إلى التزامات وتحالفات تاريخية بشأن دمج أهداف الطبيعة والمناخ
9 ديسمبر 2023
رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
علوم الدار
رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
اليوم 02:46
‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي
علوم الدار
‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي
اليوم 02:46
أحمد النعيمي أحد الوجوه الإماراتية المشرقة في «كوب 28» (تصوير: إحسان ناجي)
علوم الدار
أحمد النعيمي.. سفير العطاء في مؤتمر الأطراف
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©