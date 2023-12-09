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مباحثات عراقية أميركية حول الحد من الهجمات على البعثات الدبلوماسية

مباحثات عراقية أميركية حول الحد من الهجمات على البعثات الدبلوماسية
10 ديسمبر 2023 02:42

هدى جاسم (بغداد)

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، سبل الحد من الهجمات التي تستهدف مقرات البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي في العراق. 
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان أمس، أن «السوداني تلقى الليلة الماضية اتصالاً هاتفياً من أوستن بحثا خلاله علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية وسبل تطويرها لمواجهة مختلف التحديات». 
وأشار إلى أن الجانبين تطرقا إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقر السفارة الأميركية في بغداد وأهمية الحد منها لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره. 
ونقل البيان عن السوداني قوله إن «بلاده ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته»، مؤكداً قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات أياً كانوا. 
وكانت السفارة الأميركية في العراق تعرضت أمس الأول، لهجوم صاروخي دون معرفة حجم الخسائر الأمر الذي توعدت على إثره الحكومة العراقية بملاحقة منفذي الاعتداء وتقديمهم للعدالة.

محمد شياع السوداني
العراق
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