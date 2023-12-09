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الأمم المتحدة: اختبار عمليات فحص المساعدات في «كرم أبو سالم»

الأمم المتحدة: اختبار عمليات فحص المساعدات في «كرم أبو سالم»
10 ديسمبر 2023 02:42

القاهرة (الاتحاد)

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قال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أمس، إنه يجري اختبار عملية جديدة لفحص المساعدات المقدمة لغزة عند معبر كرم أبو سالم، لكن الجهود للحصول على تصريح لدخول الشاحنات عبر المعبر وزيادة عمليات الإغاثة ما زالت مستمرة.
وبموجب النظام الجديد، ستأتي الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر لأول مرة من الأردن، قبل دخول غزة من رفح على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات.
لكن سكاو قال إنه يتعين السماح للشاحنات بدخول غزة مباشرة عبر معبر كرم أبو سالم لتخفيف الوضع الآخذ في التفاقم بالقطاع. وحتى الآن، دخلت كميات محدودة من المساعدات من مصر عبر معبر رفح، وهو غير مجهز لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشاحنات.
وتقطع الشاحنات مسافة تزيد على 40 كيلومتراً جنوباً إلى الحدود المصرية مع إسرائيل قبل أن تعود إلى رفح مما يؤدي إلى تكدسها وتأخر تسليم الإمدادات.
وقال سكاو، إن العملية جارية لاختبار نظام التفتيش في معبر كرم أبو سالم للشاحنات القادمة من الأردن.

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